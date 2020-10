Pestitsiidide keelustamine peidab varjatud ohte

Viimastel aastatel on Euroopas ja Eestis keelustatud mitmeid taimekaitsevahendeid. Sellest aastast ei tohi näiteks kasutada paljude mesilaste surma põhjustanud taimekaitsevahendeid, mille toimeaine on dimetoaat.

„Dimetoaadi keelamise pärast olen ma südamest õnnelik. Kui on olnud taimekaitsevahendist põhjustatud mesilaste masshukkumine, on selles peaaegu alati süüdi olnud dimetoaati sisaldavad preparaadid,” sõnas Eesti Maaülikooli teadur Reet Karise.

Kuigi iga kahjuliku toimeaine keelustamine on hea, peidab asjaolu, et lubatud taimekaitsevahendite nimekiri on Eestis muutunud üsna napiks, endas varjatud ohtu. „Võiksime eeldada, et loetelu lühenemine vähendab pestitsiidide hulka looduses, aga ma ei ole selles veendunud. Lihtsalt olemasolevaid aineid kasutatakse rohkem ja toksilisuse koormus keskkonnale ei muutu või isegi kasvab,” põhjendas ta.