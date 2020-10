Nädala mõte: õpi teiste vigadest

Ühel õhtupoolikul koputati meie koduuksele. Kuna me kedagi ei oodanud, olime ust avades pisut põnevil. Ja oh üllatust, eriti laste jaoks – ukse taga seisid päästjad, kes tegid kodukülastusi.

Kui neljaaastane oli vapralt ära näidanud, kus asuvad suitsuandurid, kuidas ja kui tihti neid kontrollima peab ning selgitas ka tulekustuti ja -teki asukoha, küsiti, kui suur on me pere kriisivaru. Siin jäi neljane hätta ja küsimus pani meidki kukalt kratsima. Suvisest kahepäevasest elektrikatkestusest on keldris üks vee­kanister. Seepeale teatas päästja, et inimese kohta tuleks päevaks arvestada kaheliitrine veevaru. Järelikult saame oma kanistriga kolmveerand päeva hakkama. Õnneks on lähedal allikas.