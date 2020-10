Põllumehed hõivasid ERMi

Kahe päeva jooksul tutvuti põllumajanduse suundade ja uuenduslike tehnoloogiatega. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus rääkis, et aastanäitusel EPA2020 osales üle 80 ettevõtte ja organisatsiooni, nende hulgas sektori juhtivad masina- ja söödafirmad, pangad ja teised ettevõtted.

Põllumajanduskoja nõukogu esimees Sivar Irvalil oli suur rõõm, et mess sai toimuda teist korda, hoolimata keerulistest aegadest. „Eks aja märk ehk mask oli paljudel näost näha, see tegi messi ühtpidi eriliseks,” viitas Irval sellele, et maski kandmine oli kohustuslik.