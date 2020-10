Masinatööstused otsivad kriisis uusi lahendusi

Traditsiooniliselt on metalli- ja masinatööstuse sektor olnud nii kriisis kui ka tavaolukorras suhteliselt stabiilne valdkond. Kuna suvel on niikuinii töödes ja tellimustes vaiksem aeg, on praegu vara teha järeldusi koroonakriisi mõjust. Midagi hõiskamisväärset pole, ent ei maksa ka meeleheitesse laskuda.

Aktiivne tegutsemine andis tööd

„Võtsin jalad kõhu alt välja ja helistasin kõik meie koostööpartnerid läbi, kurtsin ähvardavast murest ja rääkisin, et meil on tööd vaja. Tööd tuli nii palju, et ei jõua enam äragi teha,” rääkis Vare. „Lõpuks tuli osa tellimusi ja tuleb praeguseni igale poole, kuhu annab, välja jagada. Koormus on siiani 120–130 protsenti võrreldes eelmise ja ka varasemate aastatega ning see kestab kuni aasta lõpuni. Teeme ületunde ja töötame puhkepäevadel. See aasta tuleb meil müügikäibe osas kindlasti parem kui eelmine. Aga eks see ole kriisi alguses tehtud pingutuse vili.”