Piimatootja: piima ületootmine on parajalt abstraktne mõiste

Margus Muld, töötasite aastaid Trigon Dairy Farming Estonia kontsernis ja asusite 1. aprillist tööle teise suurde kontserni Vaklak OÜ. Algul olite väga sõnaaher, nii on õhus küsimus, miks te vahetasite kontserni.

Minu esimese piimafarmi ehitamise aeg oli 2003–2006, kui töötasin Nigula Piimas, tegime 300pealise lüpsilehmafarmi. See oli tol ajal üks esimeste seas. Kogu projekteerimise ja seadmestiku teema sai põhjalikult selgeks tehtud. Jäin silma Trigoni grupile ja kutsuti tööle, võtsin pakkumise vastu ja töötasin grupis 2006. aastast kuni 1. aprillini 2020, kokku 14 aastat. Sinna jäi Kaiu ja Väätsa farmide ülesehitus ning Kärla farmi poegimislauda renoveerimine. 14 aastat ühes firmas on päris pikk aeg ja kui Vaklak pakkus, et võiksin nende grupis töötada, võtsin endale mitu kuud mõtlemisaega ja otsustasin pakkumise vastu võtta.