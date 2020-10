Pealinnast maale kolinud pere hakkas Kaagjärve mõisa taastama

Valgamaal asuv Kaagjärve küla ei ületa just sageli uudisekünnist. On ju tegemist ühega neist väikestest kohtadest, kus inimesed elavad igapäevast elu ja kus esmapilgul ei juhtu justkui midagi. Kuid viimasel paaril aastal on Kaagjärve nimi jõudnud järjest enam meediasse ja selle taga on suures osas Kaagjärve mõis.