Vana maja tasub talvekorda seada

„Vanadel majadel on ju soklis tuulutusaugud ja kui mul oleks selline vana maja, vaataksin alati need enne talve üle,” ütles Tallinna Ehituskooli puidu ja restaureerimise õppesuuna juhtõpetaja Heli Allikas. Soojaks ajaks võetakse need jälle lahti, et toimiks loomulik ventilatsioon, kuna vanadel majadel ei ole nüüdisaegseid ventilatsiooniavasid.