Soovitusi sügisel kasvuhoones toimetamiseks

Üldiselt on aga haiguste levikuga kasvuhoones nii, et kui suvel ja sügisel piisavalt (ööpäev ringi) öökülmadeni tuulutada ja pärast öökülmasid ilusate ilmade jätkudes ikka tuulutust jätkata, ei ole vaja tomatikasvuhoones erilisi desinfitseerimisvõtteid rakendada. Haigused saavad massiliselt levida ainult vastuvõtlikel sortidel ja siis, kui tomatitaimed on kasvuhoone niiske õhu tõttu niisked või märjad.