Saaremaal keedetakse õllekateldes kadakasiirupit

Tegelikult elab ta abikaasa Meelisega küla teises servas Reinu talus ning Orbul on talle siirupikoja pidamisel abiks vanemad Maret ja Endel Künnap. Seega on tegemist üdini pereettevõttega, mille eesmärk on Saaremaa iidsete traditsioonide levitamine, samuti soov tõestada, et sellises kauges paigas võib eluga toime tulla.