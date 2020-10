Analüüsiga saab taime sisse vaadata

Keemiatööstuse taustaga Parve hakkas otsima meetodit, mille abil rohumaadel toimuvat lahti mõtestada. „Rohusilo kvaliteeti aastast aastasse jälgides jäi silma, et keskmiselt saadakse aastas heal juhul üks enam-vähem korraliku materjaliga niide. Rohusööda kvaliteedi kõikumine on minu silmis liiga suur ja see kajastub loomade tervises. Kvaliteeti saaks agrotehniliselt suunata, aga selleks peavad operatiivsed andmed käes olema,” selgitas tehnoloog. Otsingute käigus leidis ta kaks aastat tagasi Hollandi taimemahla labori, kust saab kolme päevaga taime hetkeseisundit kirjeldavad 21 parameetrit. Proovi maksumus on võrreldav siloanalüüsi hinnaga.