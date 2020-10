Välimuse järgi head õuna ära ei tunne

Analüüsimisse läks 17 õunasorti: kaheksa koduaiaõuna, neli välismaist ja viis poest ostetud Eesti õuna. Kui pigem arvame, et kodumaine on hea ja välismaine halb, siis analüüsitulemuste poolest ei tasuks nii mustvalget eelarvamust kujundada. Mikroelementide poolest olid kõige paremas tasakaalus Poola Gala ja Itaalia Golden. Muide, tegu ei olnud kõige suuremate ja ilusamate õuntega, pigem üsna tavalise väljanägemisega õuntega.

Polli Aiandusuuringute Keskuse teadur Toivo Univer rääkis samuti, et suurtes viljades on toitainete sisaldus palju väiksem kui väikestes õuntes.

Üks õunte tähtis element on kaltsium – see on terve ja hästi säiliva õuna eeldus. Ka siin tegid kaks eelmainitud välismaa õuna kodumaistele kolmekordselt ära.