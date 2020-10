Aadu Must: epideemiad muudavad maailma

Covid-19 pandeemiaga meenus 1710. aasta katk. 1711. aasta põlvkond oli see vanavanemateta põlvkond, seal see kultuurikontakt katkeski. Või lehitseme esivanemate I maailmasõja aegseid kirju unistustest, et sõda lõpeb ja jätkub jälle 1914. aastast, kus kõik pooleli jäi. Ei jätkunud – see oli vana maailma lõpp.