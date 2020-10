Tallinnas on vist mitu Kõlvartit. Esimene on linnapea Kõlvart, kes eelmisel aastal Tallinna linnavolikogus asumifondi loomise vastu hääletas. Kuid kes on see teine Kõlvart, kes nüüd soovib luua Tallinna kaasavat eelarvet, mille sisu on sama, mis asumifondil, aga maht kümme korda väiksem?