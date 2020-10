Marianne Paimre: kas digirakendused toovad kuldse vanaduse?

Digilõhe noorte ja vanade vahel, aga ka eakate leeri sees haigutab Eestis juba ammu. Kuid just rahvarohkete kohtade vältimise soovitusega on tõstatunud vajadus kaasata ka vanem generatsioon digimaailma hüvedesse, sest internet võimaldab pandeemia ajal ohutumalt suhelda ja asju ajada. Eakad ei pääse internetist ega nutividinatest tulevikus nagunii, sestap on vanemate inimeste digioskuste teema tõstmine agendasse igati asjakohane. Ent mida siis nutirakendused mugavamaks vananemiseks pakuvad ja kas pensionipõlv on tulevikus kui üks pidu ja pillerkaar?