Valimisjaoskondi jääb tuleval sügisel vähemaks

Vähem kui aasta pärast, 17. oktoobril 2021 on kohalike volikogude valimise päev ja ehkki kandideerimisnimekirjade kinnitamiseni on üüratu aeg – need lähevad lukku 12. septembril tuleval sügisel –, ettevalmistused juba käivad. Ning mitte üksnes parteikontorites.