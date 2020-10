Eesti puitmajakuningas kaotas poole kasumist

Harmeti käive küündis mullu ligi saja miljoni euroni, mis teeb nad Eesti mõistes suureks ettevõtteks. Kasv on olnud kiire – veel kümme aastat tagasi jäi nende käive alla seitsme miljoni euro. Kui tunamullu õnnestus teenida 5,4 miljoni eurone kasum, siis eelmisel aastal tuli veidi järele anda. Puhaskasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot, selgub firma majandusaasta aruandest.

Harmeti majandusaasta aruanne pole kuigi detailne. Siiski toob juhatus välja, et Skandinaavia riikide valuuta volatiilsus ja kinnisvarasektori jahenemine on mõjutanud negatiivselt kogu Eesti puitmajasektorit. See paneb ettevõtteid eesotsas Harmetiga otsima uusi eksporditurge.