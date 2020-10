Eesti koroonaravimi tootjad: usume, et meil on maailma parimad molekulid

Kõigist kliiniliste katsetusteni jõudnud koroonaravimi kandidaatidest on Icosageni oma mõnikümmend korda efektiivsem. Tohutu kvaliteedihüppe tõttu kutsuvad arendajad enda toodetut seetõttu teise põlvkonna ravimiks ning ega kolmas ja neljaski tulemata jää, igaüks jälle suurusjärgu võimsam kui eelmine.

«Need, mis on turul, tehti kiiresti ära, ja see oligi vist plaan,» tõdeb Icosageni arendusjuht Andres Männik. Icosagenis võttis asi kauem aega, kuid saadud molekulid on kümneid kordi efektiivsemad ning annavad asjaosalistele enesekindluse küsida miljoneid eurosid, olgu Eesti valitsuselt või maailma farmaatsiahiiglastelt. Aga sellest veidi hiljem.