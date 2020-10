Estonia uurimiskomisjoni juht Andi Meister – intervjuu pärast 23 aastat vaikimist

«Tulge kõige ülemisele korrusele, aga ärge treppidel komistage,» ütleb reipa häälega Meister mulle neljakorruselise elumaja uksekella valjuhääldist. Majal lifti ei ole – kuidas ligi 82-aastane vanahärra küll õues käia saab, mõtlen treppidest üles rühkides. Kuid üleval avab ukse sihvakas ja vitaalne, südamlikult naeratav Meister. «Kahjuks on mu nägemine viimasel ajal kehvemaks muutunud, ma ei saa enam kirjutada,» tunnistab Estonia huku uurimise rahvusvahelise komisjoni esimene juht ning endine teede- ja sideminister Meister mind tuppa juhatades. Intervjuu käigus tõden, et tema terane mõistus ja hea huumorimeel pole vanusega küll põrmugi kahanenud.

Katastroofi ajal ma ei mäletagi, et oleks olnud mõni tund, kus ma selle peale ei oleks mõelnud. Jäin magama ja nägin seda unes edasi. Ma ei tahtnud sõna «Estonia» pikka aega kasutada.

See käib asja juurde, see on õnnetuste puhul niiviisi. Seda ei saa keegi lihtsalt võtta. Kui Estonia hukkus, oli tundepuhangute aeg.