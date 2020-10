Vaidlus uusehitiste stiili üle kisub Rootsis poliitiliseks

«Meie arvates areneb linn praegu vales suunas. Tahame tuua tagasi poliitikasse otsused esteetilise kujunduse üle,» lausus moodulühiselamu projekti tutvustades SVT-le Rootsi Demokraatide juht Stockholmis Peter Wallmark. «Me saame sageli valmis ettepanekuid ehitusfirmadelt ja linnaehitusametist. See on midagi, mida tahame muuta.»

Ühe eeskujuna tõi Wallmark esile ühenduse Arhitektuurimäss, väites, et on saanud oma tegevusega neilt head vastukaja. «Lõpuks ütleb keegi seda, mille üle nemad on pikka aega kurtnud,» leidis ta.

Wallmarki mainitud Arhitektuurimäss, mille juhtlause kõlab «Neljakandilistele kastidele on alternatiiv», on Rootsis sotsiaalmeediast alguse saanud ühendus, mis enda väitel on apoliitiline ja juhib võitlust modernistlike hoonete vastu. Liikumisega seotud Facebooki grupid on ühendusel kõigis naabermaades, sealhulgas tilluke veebikogukond Eestis.