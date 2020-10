Koalitsioon püsib, aga kriis jätkub

Jüri Ratas ütles, et täna kohtuvad koalitsioonipartnerid uuesti, kuna kriis ei ole veel täiesti lahendatud. Valitsuse istung ja sellejärgne pressikonverents tavapärasel moel ja ajal ei toimu, vaid enne proovitakse lõplik töörahu saavutada. «Mina kindlasti soovin, et see koalitsioon jääb püsima ja täna on minu tunnetus, et seda soovivad kõik kolm osapoolt. Eks kõik peavad astuma siin sammu tagasi, kui seda kompromissi soovitakse leida. Ma usun, et seda soovivad kõik teha,» rääkis Ratas. Ratas ütles, et tema hinnangul olid kõik kolm koalitsioonipartnerit nõus, et vaenuõhutamist, diskrimineerimist ega homofoobiat ei tohi ühiskonnas olla.