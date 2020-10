Marko Kilbi eesmärgid on nii kõrged, et nende avaldamine sunniks paljusid peast kinni võtma

Marko Kilp on jäänud murdmaasuusatamisele truuks ega ole loobumismõtteid mõelnud. FOTO: Tairo Lutter

Eesti tippmurdmaasuusatamist oma õlgadel kandev 26-aastane Marko Kilp pakatab kuu aja pärast algava hooaja eel motivatsioonist. Tema seatud eesmärgid on kohe niivõrd kõrged, et avalikult ta neist veel ei räägi. Vekslid jättis õhku viskamata ka tema treener Aivar Rehemaa. «Muidu võtaksid paljud peast kinni ja ütleksid, et tulge maa peale tagasi. Ei tule, sest tahame lennata kõrgelt.»