Pärast on kõik teisiti: lunastuse võimalikkusest Utoopias

Näidendi, mille Sven Karja tõlgitud teksti eestlased kuulevad teatri väikeses saalis kõrvaklappidest, on lavastanud Karl Laumets. Lugejale meenutuseks: Laumets pälvis Vanemuise teatris tehtud «Kalevipoja» eest mullu parima lavastaja aastapreemia. Kaasamõtlejaks ja -loojaks on Laumets taas kutsunud lava- ja valguskunstniku Kristjan Suitsu (parima kunstniku aastapreemia tänavu).

Kui loo jooksul domineerivad pigem jõulised meeskarakterid, siis selle lõpu võti on Nadja käes, keda Tatjana Manevskaja mängib pigem lihtsa hingelise naisena. Nadja on naine, kelle jaoks usk on kui pingule tõmmatud niit, mis teda elus vee peal hoiab. Vene Teatri noorema põlvkonna näitlejal, Viljandi teatrikooli lõpetanud Eduard Teel on vaja mängida segaduses ja tõrksat narkosõltlast – võibolla mitte ülemäära põnev väljakutse, kuid Tee saab intensiivsete karjete ja kõnepursetega veenvalt hakkama.

Igor Rogatšovi kainel joodikul Ljohhal on sarmi. On isegi usutav, et kui ta alkoholimülkast päästetakse, siis suudab ta muutuda. Ljohha on aga «krooniline alkašš», kelle päästmine on raske, kui mitte võimatu. End päästa peab ta ise tahtma. Utoopia kõrtsi taastamine annabki selleks teatud motivatsiooni, kuid paradoksaalselt on ju Utoopia, mis teda justkui tuleviku jaoks päästma peaks, minevik!