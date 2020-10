Me näeme kunstnikku tema poja Tenno Soosteri silme läbi, kes käib mööda mineviku radu ning meenutab isa elukäiku. Ta on siin omamoodi teejuht mööda eri maailmu: filmivaataja liigub koos temaga läbi kunstniku lapsepõlvemaastike ning suundub Tallinna, Tartusse, Kara­gandõsse (kus Ülo Sooster oli vangilaagris) ning Moskvasse. Tagantjärele on seda kõike muidugi raske ette kujutada. Me kuuleme-näeme kunstniku elust, otsingutest ja liminaalsetest kogemustest. Kokku tekib hariv, meeleolukas ja meeldivalt mitmehäälne vaatepilt.

Film on struktureeritud üsna tüüpilises rääkivate peade formaadis, kuid sekka on lisatud ka huvitavat arhiivimaterjali, mis paneb sündmused konteksti. Lisaks tuleks eriti esile tõsta seda, kuidas Ülo Soosteri tööd ja joonistused asetuvad filmis oma potentsiaalsete inspiratsiooniallikate kohale ning põimuvad neist läbi. Kui järele mõelda, on selline lahendus sürrealistist rääkivale filmile ju tegelikult igati kohane – eriti kui võtta arvesse, et sõna «sürrealism» tuleb prantsuskeelsest sõna­paarist sur réalisme ehk «realismi peal». Kohati tekib mõnus tunne, nagu näeks vaataja liitreaalsuse tehnikas tehtud multimeediafilmi. Dokumentaali kaameratöö on sobivalt liikuv, kiire ja kohati peadpööritav; muusika mõnusalt pinev.