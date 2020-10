Bocuse d`Ori finaali jõudnud tippkokk Artur Kazaritski: kodutoit on luksus

Kokakunst on täppistöö: Artur Kazaritski Bocuse d`Ori võistlusboksis. FOTO: Lauri Laan

Vähe sellest, et Artur Kazaritski on Kopenhaagenis Põhjamaade tipprestorani Geraniumi peakoka parem käsi, tal on läinud nädalast ette näidata ka koht Euroopa kokkade esikümnes. Ta jõudis Bocuse d’Ori kokandusvõistluse Euroopa voorus Tallinnas seitsmendale kohale ja viis Eesti Lyonis toimuvasse finaal.