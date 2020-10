Miks mu arvuti on nii aeglane?

Aegluse põhjuseid on palju. Seekord vaatleme me ühte kõige lihtsamini parendatavat tegurit – arvuti massmälu ehk tavakeeli kõvaketast. Enamikes vanemates masinates on selleks mahutiks, kus elavad nii opsüsteem kui ka programmid, tavaline pöörlevate ketastega HDD (Hard Disk Drive). Neid on nii suuri – 3,5“ – kui ka läpakamõõdus ehk 2,5“ ja kasutavad nad Serial ATA 3 (SATA-3) liidest. Kuid nende andmevahetuskiirus on väike – 80 kuni uusimatel u 200 MB/s. Suuremate failide/mängude laadimisel ootab arvuti jupp aega, enne kui andmed kätte saab.