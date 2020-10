Opel näitas uut väikest elektriautot. Sõiduproovis korraga kaks väledat kaksikut: Opel Corsa-e ja Peugeot e-208

Mõlemad elektrikad torkavad kohe silma, ent mitte moel, nagu elektriautolt võiks oodata. Nimelt, nad on rõhutatult normaalsed autod. Mitte kuidagi ei tõsteta esile, et tegemist on elektrikatega. Ei välimusega ega interjööriga. Mõned väiksed erinevused tavamudelist ikka on, näiteks e-tähed siin ja seal, aga üldiselt on mõlema sõnum lihtne: hei, elekter on täiesti tavaline asi tänapäeval! Elektronide suunatud voog on lihtsalt veel üks variant, kuidas sõiduk liikuma panna. Selles pole enam midagi erilist, harjuge ära! Ja tehke oma valik kütuseliikide vahel lähtuvalt sellest, mida vajate ja millist hinda peate võimalikuks maksta.