Eesti parima hokimehe koduklubi karm reaalsus: palgakärped, sundpuhkused ja suur võlg

Veel selle nädala alguses oli Rooba optimistlik, et mängijad ja klubi leiavad palgakõnelustes mõlemale osapoolele sobiva kompromissi. «Fakt on, et meie mängijatena peame vastu tulema; nüüd tuleb leida see mõistlik piir või summa. Tuleb ka aru saada, et tiimis on 30 indiviidi, kel kõigil olukorrast natukene omamoodi nägemus,» sõnas ta siis.