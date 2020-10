Prantsuse õpetaja tapja suhtles Süüria džihadistiga

Ajaleht Le Parisien kirjutas eile, et Anzorovi oletatavale kontaktile jõuti jälile Loode-Süürias asuva Idlibi linna IP-aadressi kaudu.

Patyl pea maha raiunud 18-aastase noormehe kaasosalistena on süüdistus esitatud seitsmele inimesele. Kaks neist on teismelised, kes aitasid 300–350 euro eest terroristil õpetajat tuvastada. Lisaks on süüdistus esitatud ühe õpilase isale, kes algatas sotsiaalmeedias vihakampaania Paty vastu, kuigi tema tütar ei olnud tunnis, kus õpetaja Muhamedi pilapilte näitas.