Teine viiruslaine purustas illusiooni Itaalia koroonaimest

Tellijale

See vaatepilt viis meid kui ajamasinaga tagasi märtsi, lõpetades miljonite inimeste jaoks illusiooni, et koroonaviirus on Itaaliast juba sama hästi kui välja tõrjutud. Tegelikult seda lahingut ei võidetud, hoolimata suvel laekunud julgustavatest andmetest, mis kuulutasid imet ja mille kasuks rääkis võib-olla see, kus ja kui palju teste tehti.

«Võib-olla ei tee me teste seal, kus on nakkusallikad,» ütles augustis viroloog Andrea Crisanti, nähes Itaaliaga sarnaste riikidega nagu Hispaania ja Prantsusmaaga võrreldes seletamatuid erisusi nakatumiste arvus.

Pühapäeval, 18. oktoobril tehti 146 541 testi, millest positiivseks osutus 11 705. 18. septembril oli teste tehtud 99 839, millest positiivsed olid 1907. Nakatumiste arvu kasv on olnud palju suurem kui testide suhtarv. Aga miks? Teadlaste seas puudub selles küsimuses üksmeel, rolli võivad mängida mitmed faktorid: paranenud suutlikkus nakkuskoldeid avastada, koolide avamine, külma sügise saabumine ja massikogunemised siseruumides – näiteks baarides ja restoranides.

Igal juhul on Itaalia juba praeguseks jäänud ametlikult pandeemia teise laine alla, olles korraga silmitsi nii tervishoiu- kui majanduskriisiga.

Tervishoiu poolest on riik paremini valmis, majanduslikult hakkab aga olukord muutuma kriitiliseks, võimalused kollapsit vältida on samas piiratud. Nende kahe hädaolukorra tasakaal määrab riigi lähituleviku. Katsumus on raske.

Praeguseks on Conte edastanud kaaskodanikele peaaegu meeleheitliku hoiatuse, omamoodi ähvarduse rahvale, kes on lõpptulemusega otseselt seotud. «Igaüks peab pühenduma ja oma osa tegema,» ütles peaminister. Viirus liigub suurtest kontoritest tänavatele, kus see levib ja kus puhangute tekkepõhjustest praegu juba teadlikel inimestel on otsene kohustus, mida nad paistavad vältivat.

Kas inimesed üle maailma teavad juba, kuidas viirus levib ja millised on meetmed selle vältimiseks? Kas Itaalia elanikud kohanesid suvel täielikult ja võtsid omaks vahemaa hoidmise ja maskikandmise, mida eksperdid soovitasid? Nii nagu küllap paljudes teistes riikides on vastus eitav.