Jan Andresoo: kasum on idufirma jaoks probleem

Andresoo naerab, et ajal, mil nimetusega «idufirma» tahab end ehtida vaat et iga firma, ei osanud tema seda õigel ajal enda heaks ära kasutada. «Me alustasime täiesti nullist, Priit Põldoja Nõmme maja elutoas. Otsisime seal IT-inimest, kes esimest programmi kirjutas – kirjade järgi olime täielik start-up. Aga ma ei tea, võib-olla meie ratsionaalsus ja kainus on siin põhjuseks. Me ei osanud kunagi käia, näpud püsti, ja haipida asju. Ajasime oma asja,» meenutas Andresoo.

Ta ütles, et tegelikult oli probleem see, et Inbankiga jõuti kiiresti kasumisse. «Me oleme vana kooli ettevõtjad. Ei osanud nii, et oleme kaua aega kahjumlikud, testime mingit ideed ja küsime investoritelt selle eest raha juurde. Üritasime pakkuda teenust, mille eest kaupmehed on nõus maksma. Ja sealt tekkis probleem – üks investor ütles ka, et teiega on see jama, et te olete kasumlikud. Nii on jube keeruline head valuation’it saada, sest inimesed oskavad korrutustehteid teha. Kahjumiga on lihtsam, kuna siis saad luua imelise tulevikuvisiooni ja korrutustehted on juba sekundaarsed,» rääkis Andresoo.