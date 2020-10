Tehnika lühiuudised

E-residentsuse programm laieneb 20 riiki

Siseministeerium, politsei- ja piirivalveamet ning BLS International Services Limited allkirjastasid lepingu, mille alusel saab peagi e-residendi digitaalseid isikutunnistusi väljastada 20 riigis. Esimeses etapis laiendatakse väljastamist Lõuna-Aafrika Vabariiki, Singapuri, Brasiiliasse ja Taisse, samuti jätkub dokumentide väljastamine Jaapanis, teatas siseministeerium. Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus lisas, et tulevikus on plaanis digitaalsete isikutunnistuste väljastuskohti laiendada veel kuni viieteistkümnesse sihtriiki. Eestil on üle 73 000 e-residendi, kes on loonud üle 13 300 Eesti ettevõtte, milles töötab ligi 1400 inimest, kes saavad Eesti keskmist palka. BNS