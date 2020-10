Luukas Kristjan Ilves: kristlasena samasoolise abielu poolt

Kristliku eluviisi A ja O on Jeesuse armastuskäsk ning selle usu lakmustest on armastuse ulatus uskliku elus. Armastuskäsk ei ole piiratud neile, kes meile meeldivad, või olukordadele, kus ta oleks mugav: «Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle» (Mt 25:40). Paraku jooksevad kristlased Eestis praegu Jeesuse seatud lati alt läbi, vähemalt selles osas, mis puudutab nende armastust oma LGBT-õdede ja -vendade suhtes.

Põlvkonna eest eitati Nõukogude Liidus üldse geide ja lesbide olemasolu, praegugi kannatavad nad Eestis kiusamise ja vägivalla all. Ent viimase kümnendi suurimaks armastuse testiks kujuneb küsimus, kas me üldse anname LGBT-inimestele võrdse võimaluse armastada. Kas abielu on vaid mehe ja naise vahel või võrdselt kättesaadav kõigile?