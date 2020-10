Teadlased näevad läbi seinte

Tagantjärele tundub, et Wilhelm Röntgen tegi oma avastuse paljude väikeste juhuste jadana. Nagu sageli teaduses, algas see jada väikesest äpardusest laboris. Edasi läks kõik nagu üleskäigutrepist üles, Nobeli auhinnast kuni tänapäevaste kompuutertomograafideni välja. Siiski, röntgenikiirgus neeldub aines kiiresti ja tervet hoonet sellega naljalt läbi ei valgusta. Aga juba 1940. aastatel teati, et on olemas looduslik kiirgusfoon, mis läbistab ka sadu meetreid kivimeid. Üks tegelane kiirguses on elektroni sugulasosake müüon, elektronist 207 korda raskem, aga elektroniga sama laenguga osake.