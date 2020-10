Polümeerkärge valatud betoon on kerge ja tugev

Enamiku suure süsinikujalajäljega tsemendist neelab endasse betoonitööstus. Teist sajandit on betooni tugevdamiseks kasutuses terasarmatuur. Terasegi tootmise süsinikujalajälg on märkimisväärne. Terast on püütud asendada ka mitmesuguste polümeersetest materjalidest valmistatud kiududega. Nende kasutamine on aga nõudnud märkimisväärset hoolt betooni valamisel, et kiud jaotuksid ühtlaselt.