Spordi lühiuudised

Eestlased pandi karantiini

Võrkpallikoondislaste Robert Tähe (pildil) ja Timo Tammemaa koduklubis Rzeszówi Asseco Resovias ilmnesid kahel mängijal Covid-19-laadsed sümptomid, mistõttu saadeti kogu meeskond karantiini. Nad pidanuks kolmapäeva õhtul võõrustama Gdański Treflit, kuid mõned tunnid enne avavilet andis klubi ühismeedias teada, et matš jääb ära. Neljapäeva pärastlõunaks polnud Resovia lisateavet jaganud, sest oodati testide tulemusi. «Osa meeskonnast käis testimas kolmapäeval, ülejäänud neljapäeva hommikul. Veel pole teada, kas tegemist on koroonaga,» selgitas Täht Postimehele. Poola on nakatumisnäitajalt Euroopas kümnendal kohal. Nurgaründaja sõnutsi tuleb juba paar nädalat igal pool maski kanda.