Segaduse kaotama pidanud süsteem tekitab Inglismaal pingeid

Süsteemi eesmärk oli vältida riigi teistkordset lukkukeeramist ja vähendada erinevate kohalike reeglite kehtestamisega tekkinud segadust. Segadus on aga säilinud ja uute nakatumisrekordite valguses puudub üksmeel selles, kas meetmetest piisab pandeemia kontrolli alla saamiseks.

Kogu Ühendkuningriigis registreeriti üleeile päevaga 26 688 nakatumist, mis on suurim päevane nakatumiste arv alates pandeemia algusest. Koguarvust enamik ehk 22 948 koroonapositiivset lisandus just Inglismaale. Suurimaks murekohaks on kujunenud Inglismaa põhjaosa.

Londoni hügieeni- ja troopilise meditsiini kooli professor ja valitsust nõustava SAGE-komitee liige John Edmunds ütles parlamendi alamkoja saadikutele üleeile, et ei pea praegust kolmeastmelist süsteemi õigeks strateegiaks. Tema hinnangul kujutab ohtu see, et reageeritakse alles siis, kui nakatumiste arv on juba väga suur.

«Vaadates, kus me praegu oleme, ei ole mingit võimalust, et selle laine alt väljudes ei loendaks me oma surmasid kümnetes tuhandetes,» vahendas ITV epidemioloogi sõnu. Ekspert prognoosib, et ilma täiendavate meetmeteta jõuab viiruse haripunkt Loode-Inglismaal kätte järgmise nelja kuni kuue nädala jooksul ning ülejäänud alad jõuaks kõige hullemasse seisu jõulude ja uue aasta paiku. Teine komitee liige, St Andrewsi ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Stephen Reicher märkis nädala algul, et tasemete süsteem ei ole iseenesest halb, kuid nimetas selle praegust rakendamist katastroofiliseks.

Opositsiooniline Leiboristlik Partei ja mõned eksperdid on välja pakkunud, et nakatumiste ahela murdmiseks tuleks eri piirkondades kehtestada kaheks nädalaks ranged piirangud. Seda lahendust on soovitanud ka SAGE. Edmundsi sõnul võiks nii olla võimalik uute nakatumiste arvu vähendada poole võrra ja sel moel vältida ka tervishoiuteenistuse (NHS) ülekoormust.