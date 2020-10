Milline on üks lapsesõbralik roim?

«Piruka magusa põhja» mõju­jõud moodustub mitmest õnnestumisest. Õnnestumiste reas seisab esimesena materjalivalik: Alan Bradley kirjutatud ja Siret Campbelli dramatiseeritud krimilugu on ühtaegu piisavalt mõistatuslik, et mitte liiga vara lahendust reeta, ja piisavalt konkreetne, et mitte lasta publiku tähelepanul hajuda. Ehkki loo õnnelik lõpp on tõepoolest üsna etteaimatav, ei saa seda teosele kuidagi ette heita. Optimistlik noot, mis tumedat sündmuste jada läbib, saab end nii viimaks täielikult realiseerida.