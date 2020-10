Reservväelased on nördinud relvavenna solgutamise pärast Eestis

Kui meie väekontingent koos Briti üksusega, mille koosseisus eestlased olid, 2013. aastal Afganistanist välja viidi, said paljud kohalikud teenindavad töötajad, sh tõlgid brittidega kaasa minna. See on vanal koloniaalriigil juba ammune traditsioon, et kohalikud, kellel on teeneid, pääsevad koos lahkuvate üksustega emamaale. Seda enam, et tagasipöördumine ei olnud võidukas ja võis eeldada kaastöötajate tagakiusamist ja ohtu nende elule.