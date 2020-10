Vaid mõnel eriti õnnelikul Tallinnas või Tartus on luksus Telia kõrval mõnelt teiselt operaatorilt kaabelinterneti teenust osta. Olematu konkurents muudes piirkondades toob kaasa ülikõrged hinnad ning aeglase kiiruse.

Eestis on teistel operaatoritel sisuliselt kaks võimalust Teliale kaabelinterneti turul konkurentsi pakkuda: ostes fikseeritud hulgihinnaga mahtu Telia võrgus või ehitades välja oma valguskaabli infrastruktuuri, rentides selleks juurdepääsu Telia sidekanalile. Kui esimese variandi puhul maksaks operaator teenusele peale, siis oma infrastruktuuri väljaehitamine tundub esmapilgul toimivat: Telia on kohustatud tehnilise järelevalve ameti (TTJA) regulatsiooni alusel tagama teistele sideettevõtetele ligipääsu sidekanalile ning renditasu on võrreldav teiste Euroopa riikide hinnatasemega.