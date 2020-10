Silvia Lotman ja Laura Uibopuu: riigimetsas tuleb saavutada tasakaal

Neil päevil on ühiskonnas metsandusküsimustel terav tähelepanu. Keskkonnaminister on teinud ettepaneku muuta metsa- ja looduskaitseseadust, millega vähendataks lageraielangi pindala ning aidataks kevaditi kaitsealadel pesitsevaid linde. Riigimetsade kasutamisel kohalike elanikega arvestamiseks saatis minister RMK nõukogule septembris suunise kõrgendatud avaliku huviga metsades mitte raiuda enne, kui on olemas kõik vajalikud kokkulepped. Pingelises metsadebatis on need väga tervitatavad sõnumid. Samas on ühiskondliku kokkuleppeni metsanduse lähikümnendiks veel pikk tee. Pakume siin omalt poolt ühe võimaluse tasakaalu poole liikumiseks.

Suurim metsamaa haldaja Eestis on RMK. Lisaks metsa raiumisele, turustamisele, kasvatamisele ja korraldamisele on see asutus juba kümme aastat looduskaitsetööde läbiviija riigimaal. Metsa majandamise ja rikutud looduse taastamise ülesannete tasakaalustamine on aga paras pähkel. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu toetustega on taastatud juba mitu tuhat hektarit soid ja ootus on seda tegevust veelgi laiendada, kuivendab RMK samal ajal viis kuni kümme korda suuremal alal. Kui ühelt poolt taastatakse eurorahaga pärandniitusid, siis teisalt hävitatakse neid tundlikke alasid sadadel hektaritel kunstlike kuuse- ja männikultuuride rajamisega.