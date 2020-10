Moetippude tulevärk

Kus on ihaldusväärne auhind, seal leidub ka erimeelsusi. «Aga miks just tema, teised kaks olid samuti geniaalsed.» Kui nomineeritakse kolm tipp-tegijat, on nad kaheldamatult kõik võrratud ja võitu väärt. Kuid miski siiski otsustab, miks üks saab suurejooneliselt nõelatud ja teised mitte. Küsisime vahetuid muljeid sekund pärast otsuse väljakuulutamist žürii liikmetelt ja moegurmaanidelt esireas.

Cärol Ott jätkas oma moeteekonnal väikesaarte kultuuri taaselustamist ja võimendamist. Jaksu üllatada noorel geeniusel jätkub, iga mudel oli fantaasiaküllasest peakattest viimase mantlisabale õmmeldud kalanaharibani tõeline vaatamisväärsus. Kuna kõik Hõbenõela pretendendid olid sel aastal erakordselt tugevad, on see eriliselt kirgas võit. FOTO: Erlend Štaub

Roberta Einer FOTO: Erlend Štaub

Anu Saagim, Eesti bravuurikaim fashionista

«Ma teadsin kohe, et nemad on võitjad, nagu nominendid välja kuulutati – Cärol Ott ja Roberta Einer. Ja jube äge! Nagu me mäletame, mõni aasta tagasi oli neil kerge vastasseis. Ja intriigid mulle kohutavalt meeldivad, sest kunagi ei tea, kust läheb tõde. Mõlemad on vaieldamatult geeniused! Cärol Oti puhul iga kord üllatun, et halloo – kuhu edasi? Kuidas ta end kordama ei hakka, iga kord nii palju tugevama etteaste teeb?

Roberta Eineri kollektsioonis olid kõik asjad, mida ma tahaks selga panna. Suuremat komplimenti moeloojale ei saagi olla.»

Tauri Västrik tõusis komeedina moetaevasse mullusel TFW-l. Tema deformeeritud figuuriprindid ning sama motiivi kasutamine siluetis mõjusid värskelt ja uljalt. FOTO: Erlend Štaub

Karl Korsar korraldas moelaval tõelise mustriorkaani. Isegi jalanõud olid glamuursete tekstiilpealsetega kaetud. Karl kirjutas end suurte kirgaste tähetedega kõigi mustrisõpradest fashionista’de südamesse. FOTO: Erlend Štaub

Krista Kodres, Eesti Kunstiakadeemia professor

«Cäroli lugu on tugev, aga kollektsioon laval valmistas mulle isegi natuke pettumuse. Üks gramm. Tauri Västrik valitses lava rohkem, oli leidnud suhteliselt lihtsa nipi, mis väga hästi töötas. Tal oli bravuuri, värvijulgust, vormimängu – minu meelest see kandis!

Kuldnõela võidukollektsioon aga ületas mu ootused, mõjus väga hästi. Roberta Einer on tõeline eklektikameister, mis on moekunstis väga raske žanr. Postmodernistlik, moodne inimene, kes suudab kõike segada nii, nagu tahab. Ta suudab isegi halva maitsega asju nii stiilselt teha, et sellest saab tänapäeval juba hea maitse. Kõrgmood peabki provotseerima, näitama uusi võimalusi. Riina Põldroosil oli samuti väga kaunis ja terviklik asi.»

Kadri Kruus on end isikupärase joonega kotidisainerina ammu Eesti moekaardile märkinud. Kuid Kuldnõela jaoks valminud erikollektsioonis suutis ta teha midagi enamat kui elu, raputada ja üllatada. Raju, loominguliselt laetud ja samas täiesti kantav kollektsioon kuldkalakeste ja hortensiaõitega vaimustas žüriid ja ajaloo esimene Kuldne Nõelakoda oligi auga välja teenitud! FOTO: Erlend Štaub

Kadri Kruus FOTO: Erlend Štaub

Anne Metsis, Eesti staažikaim moeajakirjanik

«Ma pole ammu Eesti moest nii suures vaimustuses olnud, milline tase! Kust need talendid võetud on?! No Hõbenõela puhul ma küll žürii nahas olla ei tahaks. Cärol Oti juures meeldis mulle, et kõik oli ebatavaline! Ma pole kuskil mujal sellist asja näinud.

Lugu on taga. Ja need vormid, materjalide kooslus, puritaanlik stiil, samas oli igas asjas oma nõks, miski polnud igav. Tänapäeva moes ei tohi kindlasti terve asi olla ühest materjalist, kui pool kleiti on ühest, siis teine pool olgu teisest!

Roberta Eineri kollektsioon oli aga nii hõrk! Pastellroheline sukk ja täpselt kõrvale timmitud king, vaatasin seda võlutult nagu teatrietendust. Stilistika loeb ka väga palju! Iga asi oli nagu kunstiteos, vaatad justkui maali.»

Brittta Laumets-Merila kollektsioon Ivo Nikkolo kaubamärgi all võlus ulja värvikasutuse, materjalimiksi ja detailidega. Tõsi, valmisrõivakollektsioon on ehk tiba piiravam žanr kui ainueksemplare loov kõrgmood, kuid vaatemäng oli paeluv esimesest viimase mudelini. FOTO: Erlend Štaub

Riina Põldroos jätkas endale omaselt muinasjuttude lainel. Ühe tiivaga modernsed kuningannad vaheldusid draakonimotiivide, viikingilaevastike ja müütiliste rüütlitega. Eesti moes pole kedagi teist, kes suudaks sama veenvalt olla nii tugev kui ka õrn, nii ajatult hõljuv kui ka kaasaegselt terav. FOTO: Erlend Štaub

Tanel Veenre, Kuldnõela eelmine võitja

«Cärol Oti trump oli lugu, mida ta esitas väga terviklikult. Mitme teise puhul olid ideed ju väga tugevad, aga puudus küps lugu. Nad olid pigem nagu omas mahlas keenud.

Roberta Eineri etendust vaadates ma tundsin, kui tugev disainer ta on! Ta haarab tervikut, detaili, look’i, oskab valida täpselt õiged modellitüpaažid. Ta on šõulik disainer, kelle asjad töötavad ka kahesaja meetri pealt. Kõik kokku oli üliprofessionaalne, lummav ja londonlik etteaste.»

Roberta Einer FOTO: Erlend Štaub

Sigrid Kuusk FOTO: Erlend Štaub