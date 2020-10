Juurikas. Kirjanduslikud kalduvused

Muusikutest kõige intelligentsemad on trummarid, sest trummide taga jääb piisavalt aega eneseharimiseks ja silmaringi täiendamiseks. Mida muud trummimehel olekski teha, seeaeg kui solistid ja kitarristid publikule taidlevad, särk püksist väljas? Kui rütmilöömine on käpas, siis tuleb see enam-vähem automaatselt välja.