Sisikonda väänav delikaatne jutustus

Touché Amorét saab lugeda üheks neist bändidest, kelle mõju võib pidada muljet avaldavaks, kuid kes pole seni suutnud saavutada kuulsust ja au, mida ta päriselt väärib. Seetõttu võib nende värskeimat albumit «Lament» pidada omamoodi läbimurdealbumiks – see on album, millel on viimaks see ampluaa, kus igaüks võib midagi meelepärast leida. See on album, mida pole võimalik varjutada või ignoreerida. See on selleks liiga palju hetkes. Nagu löök näkku.