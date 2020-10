Aja auk. Bänd, kelle saatel astus inimene Kuule

Mõnikord on nii, et tahad rääkida kellelegi mingit lugu. Tõestisündinud lugu. Aga see lugu on kuidagi nii huvitav, et võiks olla ka välja mõeldud. Siis olen ikka mõelnud, et miks küll peaks üks hea lugu päriselt juhtuma, kui selle saaks ju välja mõelda. Milleks kogu see juhtumiste ja arengute vaev, kui kõik võiks sündida peaaegu et sõrmenipsust ja tubastes, mugavates tingimustes.