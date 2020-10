Vikerkaar loeb. Seitsmekäiguline lõunasöök luulude kastmes

Nimelt hakkab nüüd näima, et Christopheri detektiivitegevus on olnud vaid ettevalmistus tema «vanemate juhtumi» käsilevõtmisele, mis omakorda omandab maailmapäästmise iseloomu. Kõnekaks muutub Christopheri mure mälestuste pärast, mida on korduvalt mainitud juba raamatu ava­lehekülgedel ja mis minu arvates on üks võtmeid teose mõistmiseks. Nii näiteks märgib Christopher kooliaja kohta, et «oma mälu järgi olin ma täiuslikult sulandunud», ühe poiste seas levinud žesti kohta aga teatab, et «mul on selgesti meeles, kuidas ma seda liigutust juba tolsamal esimesel päeval järele aimasin – täiesti piisava asjatundlikkusega» (lk 13), jne.