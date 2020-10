Tiit Pääsukese teosed ja särav isik on inspireerinud mitmeid põlvkondi kunstnikke ja kunstihuvilisi. Tema värvirikkad, pastoossed ja tehniliselt oskuslikud maalid on vaatajaid rõõmustanud juba 1950ndate lõpust alates ning valikut sellest saab näha äsja avatud suurejoonelisel isikunäitusel Tartu kunstimuuseumis. Tiit Pääsuke on maalikunsti klassik ning legendaarne õppejõud, kelle avatud meel ja huvitavad lood on eeskujuks paljudele.