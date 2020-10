Eesti rallitalent tahab jõuda kolme aastaga WRC-autosse

Linnamäe sai rallipisiku juba lapsepõlves. «Isa sõitis hobikorras ja kõrvalt vaadates tundus see lahe asi, millega tegeleda. Esimene mälestus on sellest, kui käisin ühel testil kaasas. Mul on sellest mõned üksikud mälupildid, aga meenub tema ilus sinine Prodrive’i Subaru. Sellest ajast saadik on Subarud olnud mulle väga südamelähedased autod,» rääkis Linnamäe. Pärast huvi tärkamist kulus mitu aastat, enne kui vanemad ta neljarattalise rooli lasid. Alguses ei olnud tegu siiski ralliauto, vaid kardiga.

«Tegelesin kardisõiduga kolm aastat, aga see oli vahelduva eduga. Käisin küll vahepeal võistlemas, aga ma ei olnud sellele päris pühendunud. Kuna tegin liiga vähe trenni, polnud ka tulemused midagi suurepärast. Olin rooli saamist kaua oodanud ja arvasin, et paugutan kõigile kohe ära. Nii lihtsalt asjad siiski ei käi,» sõnas Linnamäe. Lisaks tunnistas ta, et talle ei meeldi teistega rada jagada, mistõttu on ralli olnud talle alati südamelähedasem. Samas märkis pedaalitallaja, et kardiga kihutamine oli õige samm. «Sa ei saada suurde autosse 14-aastast poissi, kellel pole õiget sõidukogemustki.»