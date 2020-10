Kassisaba kapritšo: Anni Arro ja tema pere kodu

Kõigepealt elas selles korteris Anni Arro üksinda. «11 aastat tagasi leidsin juhuslikult huvitava kahetoalise elamise müügikuulutuse ja tahtsin seda kohta oma silmaga näha. Maakler ütles, et trepikoda on küll kohutav, aga maja saab ju ajapikku korda teha. Korter meeldis mulle kohe, nagu ka vaikse hoovimaja ümbrus. See on ikkagi Kassisaba,» räägib ta.