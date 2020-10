Eerik-Niiles Kross: Kremli jutupunktid Eesti ministri huulil

Siseministri intervjuu Deutsche ­Welle (DW) ­venekeelsele ­saatele sai ­kuulsaks tema soovituse tõttu geidel Rootsi joosta. ­Järgnes ­kummalisevõitu katse ­selgitada ministri ­mõtet semantikaharjutuse kaudu. Justkui oleks suurt vahet, kas minister ütles, et «jooksku Rootsi» või «jooksku Rootsis». Soovitan ­katsetada sama õigustust mõne ENSV sise­ministri kaitseks. Kas tajute olulist vahet, kui näiteks seltsimees Aleksander Resevit oleks küüditamis­idee puhul kaitstud selgitusega, et ta ütles «kulakud jooksku Siberis», mitte «kulakud jooksku Siberisse».

Rahandusminister teatas lisaks, et «mitte ükski paragrahv põhiseaduses ei kohusta, et kõigile peavad kõik inimesed meeldima». Iseenesest tõene väide. Põhiseaduses, tuleb möönda, ei kohusta ka ükski paragrahv ­kedagi püksilukku kinni tõmbama või pärast tualetis käimist paberit kasutama. Rahandusministril on ühes asjas veel õigus. ­Siseministri ­intervjuus on ühele fraasile pööratud ebaproportsionaalselt palju tähelepanu. Sest murelikku tähelepanu väärib ses intervjuus ka peaaegu iga teine fraas. Põhiliselt seetõttu, et need fraasid kõlavad taas kord sünkroonis Kremli apologeetide jutupunktidega.