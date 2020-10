Sõda on kolinud metsast linna

Niisugused riigid ei lase ennast kõigutada rahvusvahelisel avalikul arvamusel. Nende riikide reaalpoliitikas on standardiks võetud hirmutamise ja vägivalla kasutamine. Selliselt käituva totalitaarse riigi parim näide on Hiina, mille puhul ainuüksi viimase aja näidetest võib esile tõsta Tiibeti, Xinjiangi ja Hongkongi. Siinsele kandile lähemal võib sedasama öelda autoritaarse riigi – Venemaa – kohta otse Balti riikide piiril. Mahasurumise vorm on pisut muutunud, kuigi Venemaa tundlikkus ohvrite suhtes on endine. Repressioonide «allhange» sellistele kohalikele jõhkrusega silma paistvatele autokraatidele nagu Ramzan Kadõrov Tšetšeenias ulatub tagasi tsaaririigi praktikani, aga ka praktikani, mida Balti riigid tunnevad hästi vahetult 1944. aastale järgnenud Nõukogude taasokupatsiooni ajast. See, kuidas Venemaa õhuvägi on rünnanud Süürias haiglaid ja teisi tavapäraselt kaitsealuseid asukohti, on paraku liigagi hästi dokumenteeritud.